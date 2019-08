Festa di colori nei sentieri di Sappada con la Dolomiti color walk

Quasi 1000 persone al via stamattina a Sappada, capitanate dal campione olimpico Silvio Fauner, all’ormai tradizionale appuntamento della Dolomiti color Walk. In una splendida giornata di sole i turisti hanno risposto numerosi all’invito del Cai sezione di Sappada ad attraversare i boschi della nota località Montana facendosi imbrattare dai colori spruzzati da chi, lungo il percorso di quasi 4 chilometri, arrampicato su un albero , o nascosto dietro un cespuglio lanciava manciate di colore in polvere per rendere la corsa vivace è allegra.” La Dolomiti color Walk è un format che appassiona davvero centinaia di turisti che in modo originale e spassoso apprezzano le nostre montagne, i nostri boschi e la possibilità di camminare per scoprire le bellezze del nostro paesaggio” dichiara la presidente del Cai sezione Sappada Paola Piller roner, garantendo che i colori utilizzati sono atossici e non inquinanti. L’evento di oggi rientra nei festeggiamenti della plodar Fest organizzata dagli holzockar di Sappada e non è l’ultimo appuntamento dell’estate della località Montana: la prossima settimana il 24 agosto si terrà la prima edizione della notte bianca e il secondo weekend di settembre, sabato 7 ecdomina 8, invece ci sarà la festa del rientro delle mucche dall’alpeggio, l' ormai nota a livello intnazionale sappamukki.