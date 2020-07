Festa di fine anno per lo Scriptorium Foroiuliense

"A far risorgere un'arte dimenticata, la ricercata calligrafia che usavano i monaci e gli scrivani del Medioevo per ricopiare codici preziosi e tramandare fino a noi capolavori altrimenti perduti, è lo Scriptorium Foroiuliense di San Daniele, dove da anni opera una scuola per amanuensi di successo: siamo orgogliosi di questa realtà che collabora con istituzioni prestigiose e fa conoscere l'alto artigianato del Friuli Venezia Giulia nel mondo".

Lo ha rimarcato l'assessore regionale Barbara Zilli alla cerimonia di consegna degli attestati di frequenza agli allievi e di consegna dei riconoscimenti "La Penna d'Oro" della Scuola Italiana Amanuensi - Scriptorium Foroiuliense.

Zilli, a cui è stato consegnato nell'occasione un attestato di benemerenza, ha voluto rimarcare anche il grande lavoro di volontariato svolto in questo periodo di emergenza per la confezione di mascherine protettive da distribuire nelle case per anziani della zona e a quanti erano impegnati nella cura di ammalati.

"Utilizzando le abilità manuali degli associati, che hanno assemblato a mano fin 500 mascherine al giorno, e in collaborazione con una cartiera, questa realtà ha svolto un ruolo encomiabile a favore della comunità", ha commentato Zilli.

Lo Scriptorium è un'associazione culturale nata nel 2012, in cui si organizzano corsi di scrittura antica: scrittura Onciale, scrittura Gotica, scrittura Cancelleresca (Diplomatica) e scrittura Beneventana, secondo l'antica arte degli amanuensi. Accanto alla sede didattica, lo Scriptorium offre la possibilità di poter visitare l'Opificium Librorum, per immergersi in una fabbrica del libro medievale.

Lo Scriptorium Foroiuliense collabora con il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano dove è presente con una sede distaccata, con l'Arlef-Agenzia Regionale per la Lingua Friulana e con la Scuola Mosaicisti del Friuli Venezia Giulia.