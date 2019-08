Festa di fine estate al Laguna Palace Hotel

Ultima data per gli aperitivi sul rooftop del Laguna Palace Hotel, che hanno animato Grado per tutta la stagione. Si chiude dunque in bellezza venerdì 30 agosto, a partire dalle 18.30, con la festa di fine estate a base di aperitivi, sfiziosità gustose e buona musica.



Appuntamento come sempre sulla terrazza panoramica del Laguna Palace Hotel, location d’eccezione dalla quale godersi uno spettacolare tramonto sulla laguna. Protagonista sarà ancora una volta l’aperitivo in tutte le sue declinazioni, accompagnato dalle sfiziosità golose create dallo chef del Laguna Palace Hotel. Il tutto con l’intrattenimento musicale di Luca Capizzi e Franz Contadini dei Musique Boutique, che allieteranno la serata con il loro raffinato mix di sax e dj set (info e prenotazioni tavoli: 388.4048454).



Inoltre, fino alle 20 tutte le ospiti della serata potranno approfittare di una seduta gratuita di fast make up per occhi o bocca a cura della make up artist Gaia, in collaborazione con la casa cosmetica Essential. I posti sono limitati, per prenotare la seduta è necessario chiamare allo 0431.878084.