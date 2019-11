Festa di San Martino al Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine

In occasione della Festa di San Martino il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo organizza, domenica 10 novembre, alle 10 e alle 11.30, l'iniziativa 'A San Martino si veste il grande e il piccino'.



Con l'arrivo dell'autunno, l'atmosfera si veste di caldi colori, profuma di dolci sapori di stagione e racconta delle belle storie come quella di San Martino. Mariarita Ricchizzi accompagnerà adulti e bambini alla scoperta del culto, dei proverbi e delle tradizioni legate a uno dei santi più conosciuti e amati sui banchi di scuola. A fine percorso tutti nel laboratorio per realizzare un simpatico ricordo della mattinata trascorsa insieme.



L'iniziativa è dedicata a tutti coloro che hanno un'età compresa tra 0 e 99 anni. Ingresso adulti 5 euro, bambini fino ai 6 anni gratuito, bambini e ragazzi 3 euro. Per prenotare tel. 0432 25003 oppure info@musdioc-tiepolo.it



Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo

Piazza Patriarcato, 1 Udine - www.musdioc-tiepolo.it