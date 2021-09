Festa per famiglie al Bearzi con il marciatore Schwazer

Una tre giorni per le famiglie, con incontri culturali, iniziative sportive e musicali. L’appuntamento, dal titolo “Happening 2021 – Un puest par ducj – “Fin che il fûc al art, la Furlanìe no mûr” (Tiziano Tessitori)” –, è in programma dal 17 al 19 settembre tra l’istituto salesiano Bearzi e il parco Brun di Udine, zona Chiavris.

A promuoverlo sono il centro culturale Il Villaggio e altre associazioni, che hanno trovato la collaborazione del Comune (la manifestazione è inserita nel circuito UdinEstate) e della Fondazione Friuli. Vari gli spunti di un corposo programma che già venerdì 17, alle 18, prevede la presentazione di “Ho fatto tutto per essere felice, un’esperienza di vita, ora!”, la storia del chirurgo Enzo Piccinini.

Tra giochi per i bambini e degustazioni, si prosegue sabato 18, alle 11, con un altro incontro di particolare interesse: la presentazione del libro “I signori del doping: Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer”, scritto da Alessandro Donati. I due protagonisti, marciatore e allenatore, saranno presenti al Bearzi.

In serata, alle 21.15, Giuseppe Bevilacqua leggerà Dante, mentre domenica 19, in chiusura dell’evento, sono programmati la Santa Messa, i racconti dei genitori sulle storie più belle per i loro bambini e il pranzo finale.