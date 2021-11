Festa per i 25 anni del Centro diurno Il Mosaico di Codroipo

Il 2021 è un anno importante per gli ospiti, gli operatori ed i volontari del Centro diurno Il Mosaico di Codroipo: sono passati infatti 25 anni dal 1° settembre 1996, data di apertura del servizio. Anche il Gruppo Volontari Codroipesi, che ha promosso il Centro, festeggia i 40 anni di attività di animazione del tempo libero ed inclusione sociale delle persone con disabilità.

Sono passati 25 e 40 anni, ricchi di relazioni, di attività, di proposte, di iniziative, di incontri e collaborazioni.



"Per ricordare questo percorso abbiamo scelto lo slogan DA 25 e 40 anni … SIAMO DI CASA A CODROIPO! - spiegano i Volontari Codroipesi e Il Mosaico -. Perché essere di casa a Codroipo significa per noi partecipare alla vita di questa comunità, collaborare in modo costante e fruttuoso con le realtà amministrative, scolastiche, economiche, culturali, educative, sportive, dell’associazionismo, con i privati cittadini, con la comunità cristiana. Naturalmente è impossibile elencare tutte le persone, le associazioni, gli enti, i comitati che hanno contribuito a farci arrivare fino ad oggi: ma nel grande quadro del Mosaico sono tutti presenti, ciascuno con la propria tessera unica e speciale". Venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 20.15 in Auditorium a Codroipo si terrà un momento di festa in presenza. E’ però necessario prenotarsi al più presto al 338 9245832 ed esibire Geen Pass e mascherina all’entrata. Sarà anche l’occasione per scambiarci i più calorosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.