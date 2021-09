Festa per i 55 anni del Gruppo Folcloristico Pasian di Prato

Importante traguardo per il Gruppo Folcloristico Pasian di Prato che compie 55 anni. L’avventura inizia nel 1966, grazie all’entusiasmo di un gruppo di amici. “Da allora – raccontano - non ci siamo mai fermati e, nei nostri 55 anni di storia, abbiamo viaggiato in moltissime nazioni, tenendo alta la bandiera delle tradizioni friulane. Lo sguardo internazionale non ci ha precluso una costante attenzione al nostro amato Friuli: negli anni abbiamo animato la nostra comunità, organizzando numerosi eventi sul territorio”.

“Tra questi – ricordano - il Pan e Vin de Pifanie, con l’accensione del Pignarûl, il 6 gennaio, o Bentornade Primevere, evento dedicato ai bambini delle scuole del Comune con cui collaboriamo durante l’anno, senza dimenticare la Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari il 26 ottobre e la partecipazione a tutti gli eventi istituzionali e ricreativi sul territorio”.

“Inoltre, un evento di grande importanza è il nostro Folklorama che, da 24 anni, porta il meglio del folklore internazionale nelle piazze del Friuli. Ogni estate il pubblico conosce i volti, i colori e i suoni di popoli lontani, dalla Nuova Zelanda alla Colombia, passando per Messico, Taiwan, Stati Uniti, Russia e molti altri…”.

“Potrete vedere tutto questo dal vivo il 2 ottobre a Pradamano, il 3 ottobre a Pasian di Prato e il 16 ottobre a Osoppo!”.

Maggiori informazioni su: www.furlana.it, o sui social Facebook (Gruppo Folcloristico Pasian di Prato) e Instagram (gruppofolkpasiandiprato)