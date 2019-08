Festival Internazionale del Folklore Aviano-Piancavallo fa tappa a Trieste

Lunedì 12 agosto alle 21 Piazza Verdi si riempie di colori del mondo e ospita una tappa "in trasferta" del celeberrimo Festival Internazionale del Folklore Aviano-Piancavallo, alla sua 51esima edizione: un connubio della kermesse che viene ospitata in Trieste Estate 2019, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.



Il Festival Internazionale del Folklore Aviano-Piancavallo si svolge dal 1979: "Costumi e musiche di tutti i Paesi del Mondo" è il "sottotitolo" che spiega i contenuti di questo evento. Per 10 giorni Aviano (e oggi sempre più città della regione che ospitano il Festival) si trasforma in un porto di etnie diverse, di tradizioni e di musiche di ogni dove. In questi 51 anni il festival ha saputo attirare sempre l'interesse di un foltissimo pubblico.

Il festival propone gruppi che rappresentano le culture popolari dei più diversi Paesi del mondo. In alcuni casi essi provengono dall'Università di Stato o sono proposti dai Ministeri della Cultura dei singoli stati partecipanti.



Anima di queste attività è Michele Gasperotto, oggi Consigliere nazionale della Federazione Unione Folklorica Italiana (IFI), e facente parte dell'Associazione Regionale UGF FVG (Unione Gruppo Folclorici FVG) e Vice Presidente dell'Associazione Gruppi Folclorici Giovanili.