"Identità territoriale e produzione di ricchezza vera: questo è l'alfabeto al quale dobbiamo attaccarci. Ognuno di noi, infatti, può contribuire a cambiare questo mondo e, una volta giunti sull'orlo dell'abisso, è necessario recuperare i valori fondamentali. In tal caso, il motore vero è costituito dall'uomo e dal recupero di una dimensione economica della produzione rispetto quella finanziaria. Il valore del locale, unito alla capacità di promozione di beni materiali, ci fa guardare con il futuro con speranza". Lo ha sottolineato oggi a Lignano Sabbiadoro il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, intervenendo sul palco del Cinecity al convegno "Festival per un giorno. La conoscenza oltre la paura".

L'evento, moderato dal formatore aziendale Loris Comisso e caratterizzato da un format sotto forma di talk a carattere culturale, proseguirà fino a tarda serata con i suoi incontri che vedono protagoniste personalità di spicco in svariate categorie (dal lavoro all'informazione, dalla musica allo sport) per testimoniare come la conoscenza possa diventare strumento per superare le difficoltà del presente e le paure del futuro, offrendo un'occasione di stimolo reciproco.

"Stiamo uscendo da una situazione di grande crisi e in questa regione - ha proseguito Zanin - siamo riusciti a gestirla in maniera moderatamente buona. Merito anche della resilienza dei nostri cittadini: quando si è trattato di rispettare le regole, ci siamo scoperti gente virtuosa. Stare chiusi in casa è stata una violenza, la mancanza della libertà ci ha privati di uno dei valori fondamentali dell'uomo ma sacrificare questo valore straordinario per un interesse superiore, come la salute pubblica, ha costituito un atto di responsabilità da parte della nostra comunità".

Impresa, ambiente, comunicazione, musica, cinema e sport: questo il sottotitolo generale di una rassegna che ha visto Zanin fornire il proprio contributo all'incontro sul tema "La Fiducia nel mondo delle imprese antidoto alla paura: dalla fiducia personale alla fiducia strutturale". Ospiti anche gli imprenditori Mauro Lovisa (presidente del Pordenone Calcio), Fabrizio Cattelan (vice presidente di Confindustria Udine) e Francesco Smorgoni, nonché il consulente di profitto Paolo Pugni.

"Da legislatore e politico dico che raccogliamo due insegnamenti: prima eravamo spinti verso la globalizzazione e la spersonalizzazione dell'identità. La pandemia, autentico spartiacque, ci ha invece svegliati, ci ha chiusi in casa, ci ha limitati. La riscoperta del locale - ha sottolineato il presidente del Cr - è qualcosa su cui dobbiamo ragionare con forza; l'identità del locale inserita non nel provincialismo, ma superando le contrapposizioni e l'invidia reciproca, accettando le sfide".

"Il profitto non è solo risultato economico, è promozione sociale. Talmassons ne è l'esempio con i suoi 4mila abitanti e una squadra di volley in A2, così come lo stesso Pordenone che ha beneficiato di un imprenditore visionario affiancato da una squadra che lavora al suo fianco con un forte legame alla propria terra. Non serve la grande dimensione per ottenere risultati di livello nazionale. Chi si nasconde dietro parole come crisi, preoccupazione e pessimismo crea un alibi per dire che non ce la farà. Chi invece ha coraggio e resilienza, riuscirà nei suoi intenti".