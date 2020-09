Fiab chiede il completamento della ciclovia del Tagliamento

I 150 chilometri della ciclovia del Tagliamento sono già percorribili, su piste ciclabili, sterrati in prevalenza scorrevoli e qualche tratto di strada a basso traffico. Manca solo una passerella ciclopedonale e la segnaletica dedicata. “In attesa che nei prossimi anni venga completato il sistema cicloturistico del grande fiume, si potrebbe realizzare in tempi brevi un itinerario completo e sicuro, da Socchieve a Lignano”, spiegano dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta del Fvg. “Sarebbe sufficiente costruire un ponte ciclabile sul fiume Ledra, in località Cimano, la cui mancanza costringe ad allungare il percorso e a transitare su strade trafficate”.

“Sono quaranta metri d’infrastruttura che darebbe continuità a un itinerario cicloturistico importantissimo, già percorribile, che attraversa tutta la regione da nord a sud”, prosegue la Fiab Fvg, che auspica che l’amministrazione regionale possa avviare quanto prima l’iter per la realizzazione della passerella e provvedere quindi alla tabellazione e promozione dell’itinerario.

“Il Tagliamento è un simbolo del Friuli, non solo perché il suo bacino idrografico copre gran parte del territorio regionale, ma anche per tutte le storie che lo hanno visto protagonista o spettatore, per i racconti che lo riguardano, per la storia e la cultura, per la sua conformazione a canali intrecciati studiati – probabilmente – più all’estero che in Italia, per il suo territorio ancora fortunatamente poco intaccato dall’opera dell’uomo e dall’urbanizzazione selvaggia”.

“Seguendo l’acqua, dalla sorgente alla foce, si attraversa una fascia di territorio prevalentemente naturale, sfiorando pievi, piccoli borghi rurali e città dagli affascinanti centri storici, in un contesto generale ad alta valenza culturale e paesaggistica. Ci sono varie ipotesi di tutela e valorizzazione del Tagliamento, tra le quali rientra lo sviluppo del turismo sostenibile, dei cammini e delle ciclovie. Non a caso, il piano paesaggistico regionale individua nel fiume una delle quattro direttrici principali della cosiddetta mobilità lenta del Friuli Venezia Giulia”, spiegano ancora Luca Mastropasqua, coordinatore regionale Fiab, e Fabio Dandri, responsabile del Gruppo tecnico.

Nel 2019 la Federazione, insieme a Legambiente e con il supporto dei soci Coop Alleanza 3.0, aveva organizzato la manifestazione “Tagliamento, un fiume tutto da pedalare”, due giorni di ciclo-escursioni e incontri, dalla sorgente alla foce, con l’obiettivo di far conoscere le potenzialità cicloturistiche del territorio e promuovere la realizzazione della ciclovia del Tagliamento, codice FVG6 nella Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR).

Quest’anno, la “Giornata del Tagliamento”, anche se in versione ridotta a causa delle disposizioni anti Covid, è stata riprogrammata nell’ultima domenica di agosto e successivamente rinviata causa maltempo a sabato 5 settembre. I soci Fiab delle associazioni regionali si sono trovati a Codroipo e a Gemona per percorrere due itinerari lungo il fiume, con destinazione la chiesa di San Giacomo, punto panoramico sul Tagliamento nei pressi di Villanova di San Daniele.

Nel frattempo, sono stati coinvolti alcuni amministratori locali, funzionari e progettisti, per approfondire lo stato di avanzamento dei progetti che riguardano l’itinerario.

“A differenza di altre ciclovie in progetto o parzialmente realizzate, quella del Tagliamento ha due peculiarità: non si tratta di una sola infrastruttura, ma di un sistema territoriale di percorsi che interessa entrambe le sponde e, nell’ambito di questo sistema, è già disponibile un percorso ciclabile con un elevato livello di sicurezza. Attualmente, sebbene non ci sia ancora un progetto unitario e coordinato del sistema ciclabile del Tagliamento, sono in corso numerose iniziative che convergono in una direzione comune, quali lo studio di fattibilità del tratto alpino a cura dell’UTI della Carnia, il recupero della ex ferrovia Carnia-Tolmezzo, il completamento dell’Alpe Adria tra Carnia e Venzone, il progetto di fattibilità tecnica ed economica tra Pioverno e Braulins redatto dall’UTI del Gemonese, lo studio per il miglioramento del tratto tra Trasaghis e Flagogna, l’acquisizione da parte della Regione del sedime ferroviario della linea Pinzano-Casarsa, lo studio di fattibilità sui tracciati del medio Tagliamento in sponda destra”.

“Queste attività, tra cui purtroppo mancano i progetti per il miglioramento della sicurezza ciclistica dei ponti sul Tagliamento, fanno sperare che il sistema cicloturistico del grande fiume possa essere completato nei prossimi anni, anche se in un periodo medio-lungo”, conclude la Fiab.