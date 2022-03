Fiaccolata per la pace in Ucraina a Ruda

Ruda scende in piazza per chiedere la pace in Ucraina ed esprimere solidarità alla popolazione colpita dall'invasione russa. Dalle 18.45 alle 19.15, mercoledì 2 marzo, i cittadini di Ruda si ritroveranno in Piazza Libertà, sotto il Comune.



La manifestazione, organizzata dal Comune di Ruda, assieme alle Parrocchie di Ruda e Perteole e a diverse associazioni locali, nasce dal desiderio della comunità rudese di esprimere solidarietà per le persone colpite della guerra.



“Vogliamo essere vicini e dimostrare tutto il nostro dolore per ciò che sta succedendo in Ucraina - afferma il Sindaco Franco Lenarduzzi -. Vediamo immagini inaccettabili, di sofferenza, dolore e morte. Mai avremmo pensare di parlare ancora di guerra, per di più a poche migliaia di chilometri da qua. Ci stringiamo in una preghiera comune affinché tutto questo finisca al più presto e si torni al dialogo, al rispetto delle persone e alla pace. Quello di Ruda è un piccolo gesto ma che vuole unirsi ai tanti che da tutto il mondo giungono in solidarietà al popolo ucraino”.