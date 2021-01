Fiaccolata virtuale in ricordo di Giulio Regeni

Nel quinto anniversario dalla sparizione di Giulio Regeni, il Liceo Petrarca di Trieste (scuola amica dei diritti umani) e Amnesty International (sezione di Trieste), nel quadro delle iniziative organizzate dal comitato @Giuliosiamonoi organizzano un’iniziativa di ricordo e mobilitazione per continuare a chiedere verità e giustizia per Giulio e per tutte le persone che, ogni giorno, sono vittime di sparizione forzata.

L’emergenza epidemiologica non deve fermare la richiesta di verità e giustizia per Giulio e quindi realizzeremo una fiaccolata virtuale, alla quale sarà possibile partecipare iscrivendosi al link pubblicato nella home page del sito del Liceo all’indirizzo http:www.liceopetrarcats.edu.it. L’iniziativa avrà luogo il 25 gennaio 2021 tramite Google Meet al link che sarà inviato a coloro che si saranno iscritti, a partire dalle 19:00.

Alle 19.41, unendoci a tutti coloro che saranno impegnati in altre parallele iniziative, osserveremo un minuto di silenzio, per ricordare Giulio, abbracciare la sua famiglia e chiedere con determinazione che siano fatti passi avanti nell’accertamento delle responsabilità.

Per il 25 gennaio, guidati dal comitato @GiulioSiamoNoi, si potrà fare un post su Facebook e/o un Tweet con una foto, un’immagine, una clip video, scrivendo su di un supporto giallo una frase che chieda verità e giustizia per Giulio, il richiamo dell`ambasciatore e stop accordi con chi tortura. Le frasi possono comparire su cartelli, fogli, sulla mano, su una maglietta o qualsiasi supporto giallo.

L'immagine dovrà essere postata con gli hashtag #StopAccordiconchiTortura #VeritaGiustiziaperGiulio #RichiamoAmbasciatore. Il tutto unitamente alla preghiera di taggare il Presidente Conte (@GiuseppeConteIT), la Farnesina (@ItalyMFA), il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio (@luigidimaio). Si può scrivere direttamente all`account @GiulioSiamoNoi per avere ulteriori informazioni. Scuole, università, associazioni e singoli cittadini sono invitati ad aderire. Vi aspettiamo online, per Giulio, per la sua famiglia e per continuare a difendere i diritti umani di tutti, in ogni paese del mondo. Il numero massimo di partecipanti consentito dalla piattaforma è di 250 persone.