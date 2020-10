Fiamme gialle, cambio al Comando della Compagnia di Gorizia

Oggi si è svolto a Gorizia, alla presenza del Comandante provinciale colonnello Antonino Magro, l’avvicendamento nell’incarico di Comandante della Compagnia di Gorizia tra il capitano Andrea Gilardenghi (cedente) e il capitano Enrico Caputo (subentrante).

Il Comandante provinciale, nel suo saluto all’ufficiale in partenza, che ha retto per quattro anni l’importante Reparto, ne ha ricordato le grandi qualità umane e professionali, augurandogli ogni successo nel suo futuro incarico che il Comando generale del Corpo ha previsto al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, ovvero in un Reparto inserito nella componente specialistica delle Fiamme gialle, dove si occuperà delle investigazioni più delicate e complesse.

Il capitano Caputo, nato a La Spezia nel 1974, laureato in Economia e Commercio, è sposato e ha un figlio. Dopo la frequenza del corso alla sede di Roma dell’Accademia della Guardia di Finanza, ha prestato servizio presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Rovigo, poi, quale comandante, alla Tenenza di Chiavenna, in provincia di Sondrio.

Al nuovo Comandante della Compagnia di Gorizia, il Comandante Provinciale ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro.