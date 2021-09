Fiamme gialle, cambio al Comando di Pordenone

Cambio alla guida della Guardia di Finanza di Pordenone. Questa mattina, nella sede del Comando provinciale, si è svolta, alla presenza del Comandante regionale, Generale di Divisione Piero Iovino, la cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Stefano Commentucci e il colonnello Davide Cardia.

Il Comandante regionale ha espresso parole di elogio per il colonnello Commentucci per l’egregio lavoro svolto nel quinquennio di permanenza nel Friuli Occidentale e per il clima di proattiva dinamicità creato all’interno del Comando e dei Reparti dipendenti. Il colonnello Commentucci, destinato a un delicato incarico di coordinamento tra il Corpo e il neo istituito Ministero della Transizione Ecologica, ha ringraziato i Comandanti di Reparto e di Articolazione per l’impegno e la professionalità profusi nel rendere il Comando provinciale di Pordenone un modello di efficienza ed efficacia nella tutela delle finanze pubbliche, nella lotta alla criminalità economico finanziaria e nella salvaguardia, a tutela dei cittadini e dell’imprenditoria onesta, della concorrenza e dei mercati.

Il colonnello Davide Cardia ha appena ceduto il comando del Centro Logistico di Roma. Ha all’attivo una fitta e trasversale serie di incarichi operativi in Toscana, Lombardia, Liguria, Lazio, Calabria e nello stesso Friuli Venezia Giulia, dove, fino al 2019, ha comandato il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Udine.

L’obiettivo dichiarato è quello di una lotta senza quartiere alle varie forme di illegalità che attentano alla sicurezza economico finanziaria della provincia, rafforzando e consolidando, specie per il contrasto di quelle più pervicaci, le sinergie con tutti gli attori in campo, tanto istituzionali quanto della società civile.