Fiamme Gialle, cambio al comando di Udine

Questa mattina, nella caserma Rodolfo Breccia della Guardia di Finanza di Udine, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine, alla presenza del Comandante regionale Friuli Venezia Giulia, generale Piero Iovino, e del Comandante Provinciale.

Al comando del Nucleo di Udine giunge il tenente colonnello Francesco Auriemma, che subentra al colonnello Marco Tripodi, il quale, dopo due anni di permanenza a Udine, è stato trasferito al Comando Generale della Guardia di Finanza e designato ad assumere l’incarico di Esperto della Guardia di Finanza presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino.

Il tenente colonnello Francesco Auriemma, 53 anni, laureato in Giurisprudenza, proviene dal Gruppo di Sesto San Giovanni, dove ha prestato servizio per sei anni. In precedenza, ha maturato significative esperienze in diversi settori operativi di competenza del Corpo, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e il I Gruppo di Napoli. Chiamato per la prima volta a prestare servizio in questa regione, ha anche svolto incarichi di insegnamento presso l’Accademia del Corpo.