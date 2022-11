Fiamme gialle, il comandante Zafarana a Trieste

Un aiuto immediato alle famiglie in difficoltà Fondazione Friuli, Caritas e Prefetture di Udine e di Pordenone assieme contro il carovita grazie a un fondo da 300mila euro

L'accordo, presentato questa mattina a Udine, prevede un accompagnamento per rimettere in equilibrio il proprio bilancio e far fronte alle esigenze primarie