Fibra ottica ad Adegliacco, Cavalicco, Molin Nuovo e Feletto Umberto

In arrivo la fibra ottica nelle case delle famiglie dell’est di Tavagnacco. Le frazioni di Adegliacco, Cavalicco, Molin Nuovo e Feletto Umberto saranno tra le prime zone in tutta la Regione a ricevere la fibra FTTH del progetto “Italia a 1GB” nelle abitazioni entro l'anno. Da qui a dicembre, infatti, la ditta Open Fiber vincitrice per il Triveneto del bando nazionale Italia a 1 GB, opererà in svariate zone delle frazioni più a est di Tavagnacco ancora prive della tecnologia che permette di navigare online con banda ultra larga.

Nel dettaglio, dal 7 novembre le vie interessate dagli scavi saranno via Fermi, via della Roggia, via Monte Canin, via Montasio, via Cividina, via Dante Alighieri, via San Bernardo, via Prà D’Attimis, via Centrale, via Moncenisio, via Florio e via Sempione. Altre vie delle frazioni interessate saranno infrastrutturate utilizzando i sottoservizi esistenti (quindi senza scavi).

“Questo è il risultato di un lavoro sinergico con Open Fiber, iniziato già nel 2021 con l’infrastrutturazione di Tavagnacco capoluogo – interviene Giulia Del Fabbro, Assessore all’Innovazione della giunta Lirutti - che proseguirà nel 2023 con i lavori di cablatura anche nelle altre frazioni. Quello di connettività è un bisogno primario dei cittadini che finalmente con questo intervento saranno soddisfatti pienamente, a partire dalle frazioni che erano meno servite".

Al termine dei lavori saranno date alla cittadinanza tutte le istruzioni puntuali per l'attivazione dei servizi di connettività.