Fibra ottica nelle scuole superiori della Bassa friulana

La Bassa friulana e in particolare il mondo della scuola di questo territorio da oggi potrà contare sulla fibra ottica per le proprie attività. A darne notizia è l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, intervenuto oggi a Palmanova, nella sede dell'Isis Einaudi, per il simbolico taglio del nastro in occasione della posa della fibra in otto plessi scolastici.

Questo è un intervento molto atteso, realizzato dalla Regione per tramite dell'Ente di Decentramento Regionale (Edr) di Udine, fondamentale per garantire "l'ultimo miglio" dell'iniziativa. Grazie alla rapida realizzazione del progetto, quasi 2.300 studenti delle scuole superiori di Cervignano, Palmanova, San Giorgio e Codroipo avranno a disposizione la più moderna tecnologia di connessione, la fibra ottica alla velocità di un giga.

Il dirigente dell'Isis, nel presentare l'evento, ha sottolineato l'importanza dell'intervento regionale, sia per la normale attività scolastica, difficile senza una connessione che potesse garantire un utilizzo contemporaneo di internet da parte di più classi, ma anche per le specifiche attività dell'istituto. La scuola, infatti, è un istituto vetrina di Microsoft e prevede inoltre un indirizzo specifico a carattere informatico tecnologico. Per questo l'attività didattica per svolgersi necessita delle più aggiornate e avanzate tecnologie di connessione.

Gli interventi dell'Edr hanno riguardato la posa dei cavi in fibra per il rilegamento degli edifici a partire dai "Pop" di afferenza, tranne nel caso di Palmanova in cui si è intercettato il cavo di dorsale. Insiel ha dato invece supporto tecnico alla realizzazione delle infrastrutture e alle verifiche funzionali. La Regione ha messo in evidenza che l'intervento è maggiormente significativo se si pensa alla prospettiva di questa realizzazione. Una volta posati i cavi, infatti, la velocità potrà essere modificata, a seguito di avanzamenti e miglioramenti della tecnologia, senza interessare i cavi ma solo modificando le terminazioni. In questo modo si assicura la possibilità di utilizzare una rete internet veloce alle scuole a lunghissimo termine.

Un prossimo intervento regionale, sempre tramite l'Edr, riguarderà le scuole di Latisana, Cividale del Friuli e San Giovanni al Natisone, per un complesso di quattro edifici.