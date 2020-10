Fielmann adotta l’area verde di Via Fiamme Gialle

“Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza, da sempre - spiega Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia -”.



Fielmann è l’Aazienda tedesca leader nel settore dell’eyewear che ha reso gli occhiali sia da vista che da sole un accessorio alla moda irrinunciabile e soprattutto accessibile a tutti. Presente in Italia dal 2015 con 29 punti vendita, di cui uno a Pordenone, è attenta ai bisogni dei suoi clienti e pensa in generazioni. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia che si applica a tutte le funzioni dell’azienda e ai suoi fornitori. Lo scopo è di produrre valore per la comunità, l’azienda stessa e i suoi dipendenti. L’attenzione nei confronti del cliente e il valore delle persone è da sempre centrale rispetto a ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda.



, curando la riqualificazione delle aiuole presenti all’ingresso e all’interno del giardino dell’istituto. Per anni rimaste in disuso, queste aiuole sono state messe a nuovo grazie al supporto di Fielmann.L’azienda ha da sempre un’attenzione green e si impegna in attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente. Ogni anno infatti, Fielmann pianta un albero per ciascun collaboratore, finora sono oltre 1,6 milioni. Per questo motivo che è stato anche lanciato il progetto “pianta un albero”, un’iniziativa che consente agli abitanti di fornire suggerimenti all’azienda su dove piantare un albero nella propria città, semplicemente scrivendo a piantaunalbero@fielmann.com. "Tutto ciò è un chiaro invito ai cittadini di sostenere politiche green ed ecosostenibili che possono contribuire a fare la differenza ed avere un futuro migliore” conclude Ivo Andreatta.