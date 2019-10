Fiera di Santa Giustina a Palmanova

Un fine settimana di festa a Palmanova. Tradizione vuole che la città stellata festeggi la sua patrona, Santa Giustina, con l’organizzazione di una Fiera che quest’anno si terrà da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Tre giorni in cui la Piazza e i borghi cittadini, dalle 10 di mattina e fino a sera, si riempiranno di punti enogastronomici e bancarelle di hobbistica, mercatini di prodotti tipici locali dall’Italia e dal mondo e le giostre del Luna Park.



“Giorni in cui la città si veste a festa, riempiendosi di sapori e odori nuovi, esperienze e persone, per far vivere a Palmanova un grande momento di comunità ma aperto anche a tanti visitatori esterni. In molti percorreranno i Borghi cittadini, passeggeranno in Piazza alla ricerca di prodotti o gusti particolari, scoprendo la bellezza della Fortezza, la sua unicità, la sua ricchezza storica e culturale, la sua meravigliosa gente e il piacere di vivere assieme”, commenta il Sindaco Francesco Martines assieme all’assessore alla attività commerciali Thomas Trino.



Il tradizionale Canto del Te Deum di Ringraziamento e Santa Messa in occasione del 426° Anniversario di fondazione della Città Fortezza di Palmanova verrà celebrato domenica alle 11 nel Duomo Dogale di Piazza Grande.

Sempre molto attesa la Tombola di Santa Giustina che domenica alle 21, in Piazza Grande, distribuirà premi per un valore di 3.500 €.



Ricco anche il programma di appuntamenti con la cultura, l’arte, la musica e il divertimento. Ogni sera un concerto: venerdì alle 20.30 davanti al Municipio, suoneranno gli "Alternative Rock Band", sabato alle 20.45 al Teatro Gustavo Modena, il concerto degli Acquaforte “Impronte d’autore” con la musica dei grandi cantautori italiani e non solo. Infine domenica alle 17, sempre in Piazza davanti al Municipio, si esibirà la Smart Band “Crossing World Music” con la loro migliore musica italiana e straniera.



Eventi che raccontano la centenaria storia della Fortezza. È prevista per sabato alle 10.30, nel Salone d’Onore del Palazzo municipale, la presentazione del libro “Abitanti di Palma 1593-1793” di Alberto Prelli a cura dell’Associazione Pro Palma.

Domenica invece, con ritrovo alle 10.30, all’Infopoint turistico di Borgo Udine 4, la visita guidata alle Gallerie del rivellino e a Baluardo Donato con, alle 12, il concerto delle Blackrosax, sestetto di sax femminili.



Sotto la Loggia della Gran Guardia, a partire dalle 10, la pesca di beneficienza organizzata dall’Associazione Alpini di Palmanova, aperta il sabato e la domenica. E nelle stanze della Loggia la 17° Mostra Micologica a cura del Gruppo Micologico del Palmarino.



Doppio appuntamento anche con gli scacchi. Sabato alle 15, nel Salone d’ingresso del Palazzo municipale, il Campionato italiano giovanile di scacchi Under 16 e domenica alle 15 l’11° Torneo Semilampo di scacchi a cura di ASD PalmaScacchi.

Domenica alle 10 al Teatro Gustavo Modena, la Giornata del Veterano Sportivo FVG 2019 in occasione del 50° di Fondazione Sez. UNVS Palmanova.