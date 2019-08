Fiera mercato dell’antiquariato a Fagagna

Nel programma della sagra ritorna il mercatino dell’antiquariato sabato 31 agosto dalle ore 15,00 alle 24,00 nel contesto della sagra paesana e sono attesi a Fagagna oltre 100 espositori hobbisti che allestiranno la imponente Fiera mercato dell’antiquariato denominata “A Fagagna oggetti e cose d’altri tempi” lungo la via principale e via dei Colli.

Il mercato dell’antiquariato è organizzato dall’Associazione Volontari del Friuli Venezia Giulia con il patrocino del Comune di Fagagna e ha lo scopo di incentivare lo sviluppo turistico della località collinare, infatti per quella occasione i turisti ospiti della sagra potranno trovare nei ristoranti del paese le specialità culinarie locali e degustare i formaggi delle latterie di Fagagna, il tutto accompagnato da ottimi vini. Oltre a ciò potranno visitare l’Oasi faunistica dei Quadri, le colline e i resti del castello. Sono attesi anche espositori e molti turisti dalla vicina Carinzia e Slovenia. L’ufficio turistico comunale per quella occasione è aperto nel palazzo municipale per informazioni tel. 0432 812162

Gli espositori hobbisti che arriveranno a Fagagna dalla nostra regione Friuli, ma anche dal vicino veneto, sono oltre 100, un numero massiccio vista l’importanza della Fiera mercato nel programma della sagra e allestiranno le loro bancarelle lungo le vie del centro collinare con le più svariate mercanzie e oggetti di antiquariato e cose rare, tanto da interessare molti collezionisti e amanti del vintage a frugare tra i banchi e trovare l’oggetto particolare, respirando per una giornata quell’odore di antico che solo le cose d’altri tempi sanno emanare.

Tutti gli espositori hobbisti interessati a partecipare con le loro bancarelle possono contattare il numero di telefono 338 6322205 e chiedere informazioni.