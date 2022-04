Fieste de Patrie celebrata anche a Vienna

Dopo più di due anni di fermo, a causa dell’emergenza Covid, il Fogolâr Furlan di Vienna e Austria, presieduto da Dania Driutti assieme alla segretaria Moira Pezzetta, si è ritrovato per festeggiare la ripartenza delle attività. L’evento, organizzato il 2 aprile nella cornice dell'atelier di Nùela, della socia Manuela Peressutti, è stato l’occasione per celebrare il quinquennale dalla fondazione del Fogolâr in Austria e per festeggiare la “Fieste de Patrie dal Friûl”.

Assieme a vecchi e nuovi soci provenienti dal Friuli, Italia e Austria, il Fogolâr ha avuto l’onore di dare il benvenuto all'Ambasciatore d’Italia a Vienna Stefano Beltrame, accompagnato dalla consorte, con i quali sono stati condivisi idee e progetti in comune per il 2022. Inoltre, è stato dato il benvenuto al nuovo consigliere Adriano Del Sal, originario di Lignano e insegnante di chitarra classica presso l’università di Musica e di Arte di Vienna e musicista di fama internazionale.

Dopo la consueta assemblea straordinaria dei soci, i presenti hanno brindato a questa gioiosa serata con i migliori vini dal Friuli, assaggiato salame, prosciutto crudo di San Daniele e formaggi nostrani per concludere poi con la gubana e la nostra amata grappa.

Il Fogolâr Furlan di Vienna e Austria ha già tante iniziative in programma per questo nuovo anno, tra le quali anche una visita di ‘rientro’ in patria friulana.