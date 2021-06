Fieste Sot dal Morar a Madrisio di Fagagna

"Se non avessi te" del Teatro del Rifo andrà in scena il 1 luglio a Madrisio di Fagagna, alle ore 20.30, organizzato da CTA e CSV collinare.



Da venerdì 2 luglio apre i battenti la Fieste Sot Dal Morar presso il cortile dei festeggiamenti di Madrisio di Fagagna. Si parte a tutta musica con Madrisiorock venerdì 2 luglio dalle 19.00, a seguire un sabato tutto all'insegna del liscio con balli di gruppo con "Cuori in pista"dalle 19.00.



La domenica mattina alle 9.30 VII Trofeo "Sot dal Morar" I Memorial Driussi Alfio -gara ciclistica categoria esordienti FCI a cui seguirà un convegno organizzato in collaborazione col Comune di Fagagna "In bici per passione, per lavoro o per svago" a cui parteciperà Alessandro De Marchi maglia rosa al Giro d'Italia 2021 e Antonio Simeoli direttore pagina sportiva del Messaggero Veneto.

Dalle 19.00 domenica ci sarà Pianobar con Claudio Venier. La sagra si chiuderà alle 21.00 con il concerto della Banda Camillo Borgna di Madrisio e delle Majorettes Furlanutes. Saranno aperti sempre fornitissimi chioschi.