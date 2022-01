Figli parcheggiati davanti al monitor

Stiamo vivendo un vero e proprio paradosso: le famiglie sono preoccupate se i bimbi si sbucciano il ginocchio mentre giocano, ma ignorano i pericoli che corrono se lasciati soli su Internet. Quanto la situazione sia complicata lo spiega Silvana Cremaschi, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta famigliare. “Gli adulti non sono alfabetizzati - sottolinea l’esperta - sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Considerano i social strumenti neutri e ignorano i pericoli e gli strumenti per limitare i rischi. Anzi, alcuni genitori si vantano di non controllare. E’ un atteggiamento pericoloso se si parla di Social, dove si interagisce spesso con estranei ai quali le famiglie finiscono per delegare l’educazione dei propri figli. Dal punto di vista delle politiche socio culturali ed educative sarebbe urgente pensare a come offrire una formazione adeguata ai genitori”.

“Un altro aspetto rilevante è che i ragazzini e pure i bambini sono sempre più soli. Si parla - spiega Cremaschi - di ‘bambini con le chiavi’, un paradosso per cui i genitori escono e i figli restano soli in casa, segno di una rete sociale sempre più debole. I ragazzini, magari in Dad, sono privati anche della relazione con coetanei e insegnanti. Di fatto i bimbi privi di un’organizzazione famigliare alle spalle perdono molto in termini di competenze. C’è anche il grave problema dell’accesso a Internet non controllato, non supportato e non commentato dai genitori e lo stesso vale per la televisione”.



Anche l’uso delle chat è un problema: “Lo si nota a partire dai problemi di bullismo – spiega Cremaschi -. Ciò che si scrive si presta a fraintendimenti pesanti. I litigi e le discussioni tra ragazzi servono a crescere, ma se parliamo solo con le chat manca la comunicazione di contesto e le parole possono assumere significati non voluti, anche perché non possiamo osservare la reazione dell’interlocutore come quando parliamo di persona”.Quanto al pericolo legato ai Social, Cremaschi è molto chiara: “Offrono. Troppi genitori non sanno neppure di cosa si parli e lasciano i loro figli in balia degli influencer. I ragazzi si confrontano sulla base dei questi modelli:. Gli adolescenti quando cominciano a crescere hanno bisogno del supporto dei coetanei e acquisiscono i modelli del gruppo”.