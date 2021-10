Figure oltre il presente, omaggio a Mario Bortolotto

Il Teatro Verdi di Pordenone, che da sempre ha particolarmente a cuore la divulgazione culturale della musica d’arte, con il partner Università̀ degli Studi di Udine hanno presentato oggi un progetto pluriennale di portata nazionale e internazionale, “Figure oltre il presente”, che quest’anno viene dedicato al cittadino pordenonese più rappresentativo nell’ambito della diffusione e valorizzazione della musica colta, Mario Bortolotto (Pordenone, 1927 - Roma, 2017).



Illustrati nel corso della conferenza stampa - presenti il Presidente del Verdi Giovanni Lessio, il Rettore dell’Università di Udine Roberto Pinton, l’Assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, l’assessore comunale alla cultura Alberto Parigi, il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e i curatori del progetto Roberto Calabretto, dell’Università di Udine e Maurizio Baglini, consulente musicale del Teatro Verdi – gli assi portanti del progetto, composto da appuntamenti di approfondimento on line, un importante Convegno di studi in presenza, con alcuni tra i massimi conoscitori in Italia della produzione bortolottiana, e sei concerti con protagonisti d’eccezione. Tra il 3 e il 12 novembre si andrà a comporre l’importante omaggio (3, 4, 5, 8 e 9 novembre online e nelle giornate del 10, 11 e 12 novembre in presenza al Verdi): un percorso di alto profilo accademico ideato e curato da Roberto Calabretto, docente di discipline musicologiche all’Università di Udine, per l’aspetto scientifico-musicale, e da Maurizio Baglini, consulente musicale del Teatro Verdi, per la programmazione musicale.



"Scoprire e valorizzare le eccellenze di

questa regione da un lato e dall'altro guardare a ciò che di

meglio c'è fuori è sempre stata la logica che ha sotteso le

scelte dell'assessorato, una visione che aiuta a crescere ciascun

soggetto di produzione culturale perché collaborando si guarda

più in là e si possono organizzare iniziative più corpose e che

giustificano anche l'intervento pubblico: questa collaborazione

tra Teatro Verdi di Pordenone e Università di Udine ne è un

esempio ed è un'iniziativa di cui la Regione è particolarmente

orgogliosa". Così l'assessore regionale Gibelli che ha aggiunto: "Mi piace particolarmente che questo progetto prenda ali da Pordenone e sia incentrato sulla musicologia, la chiave per capire la musica contemporanea e per ascoltare meglio i compositori dell'Otto e Novecento" .

Per l’edizione 2021, il progetto – a cui aderiscono anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone e la Fondazione Friuli - contestualizza la riflessione musicologica di Mario Bortolotto agli aspetti di studio accademico e alla necessità culturale di svelare la genialità e la profondità del suo pensiero musicale."L’importante partnership con l’Università di Udine – spiega il Presidente Giovanni Lessio - nasce da una condivisione del progetto, ma anche dalla precisa volontà di rendere più visibile la presenza universitaria, e dei suoi giovani studenti, nella città di Pordenone. Quella con il Verdi rappresenta, a pieno titolo, il primo esempio di concreta collaborazione - con una partecipazione tanto progettuale quanto esecutiva - tra l’Università e la nostra ”impresa culturale”. L’auspicio del Verdi è quello di favorire un rapporto diretto con i giovani anche con l’avvio di momenti formativi in affiancamento ai tecnici del Teatro, nell’ambito delle riprese e del montaggio video, ai fini della documentazione e degli utilizzi nel settore comunicazione".Mario Bortolotto è stato uno dei rappresentanti maggiormente significativi della musicologia italiana ed europea del secondo dopoguerra. Alcuni suoi libri – tra i tanti basti pensare a quelli dedicati al Lied romantico, alla musica francese di fine Ottocento, al teatro d’opera, alle avanguardie oppure a Richard Strauss -, sono divenuti dei veri e propri punti di riferimento per gli studi di settore andando incontro a molte ristampe. Il Teatro Verdi, con l’Università di Udine, ha voluto riunire a Pordenone alcuni tra i maggiori musicologi del panorama nazionale ed internazionale, docenti, storici della musica, giornalisti, critici e musicisti per attualizzare la rilevanza di un personaggio straordinario, riconoscendogli l’attenzione che merita nella propria città di origine, dove ha iniziato i propri studi musicali con Pia Baschiera Tallon, dedicataria del suo saggio su Chopin.Da mercoledì 10 a giovedì 12 novembre spazio al programma dal vivo, con il Convegno di studi “Per Mario Bortolotto” (mercoledì 10 novembre), con un appuntamento dedicato alle scuole nella mattinata di giovedì 11 novembre e con sei prestigiosi concerti, preceduti da altrettante prolusioni musicali, programmati in tutte e tre le giornate. Si attendono a Pordenone presenze come quelle di Michele dall’Ongaro dell’Accademia di Santa Cecilia, Premio Pordenone Musica 2021, Bruno Ruffolo, caporedattore cultura e spettacoli del GR RAI, Giorgio Pestelli dell’Università di Torino, Daniela Folena Goldin dell’Università di Padova, Jacopo Pellegrini dell’Università di Roma, Luca Cossettini dell’Università di Udine, Anna Ottani Cavina dell’Università di Bologna, Francesco Zambon dell’Università di Trento.Per il programma dei concerti, sei esecuzioni complementari l’una all’altra, il Teatro ospiterà artisti dal profilo internazionale che hanno scelto di costruire programmi specifici e attinenti alle tematiche che Bortolotto ha saputo sviscerare in maniera definitiva nel corso del Novecento. Sul palco musicisti ed ensemble del calibro del Quartetto d’archi della Scala, dei pianisti Emanuele Arciuli, Emanuele Torquati, Mariangela Vacatello, Pietro De Maria, Alfonso Alberti, del soprano Maria Radoeva. I concerti saranno preceduti da riflessioni che mettono in luce la genialità del pensiero musicale di Bortolotto, grazie ad un repertorio selezionato partendo proprio dai suoi testi e affidato a grandi interpreti e studiosi dell’opera del Professore.A precedere il Convegno, dal 3 novembre in programma online i “Dialoghi su Mario Bortolotto”, cinque appuntamenti da remoto (ore 18.00), di trenta minuti ciascuno, dove altrettanti musicologi raccontano i testi più celebri di Bortolotto.L’ingresso al convegno e ai concerti è gratuito. Biglietti disponibili online o alla Biglietteria del Teatro. Tutto il programma su www.teatroverdipordenone.it