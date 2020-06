Fine del Patriarcato: 600 anni dopo si replica

La rievocazione è già pronta, giusto in tempo per il 7 giugno 1420: allora Venezia ci conquistava ‘a mano armata’, oggi il Veneto ci seduce con la sottile tattica della ‘sinergia’. Il risultato è sempre lo stesso: Piazza San Marco dispone e il Friuli paga e tace, regalando i suoi gioielli al potente vicino e disponendo persino con la sua Regione - autonoma di nome, ma ormai asservita di fatto – l’obbligo di commemorare ‘magno cum gaudio’ l’anniversario dei 600 anni della nostra sottomissione. Cose da pazzi, se non fosse che ‘sotans’ eravamo, e ‘sotans’ stiamo tornando a diventare.

Sì, perché non c’è modo di staccarsi dall’abbraccio mortale di quel Leone che ci ha già portato via per secoli risorse e dignità. E continua a farlo, complice la nostra ingenua dabbenaggine: basta guardare come ci siamo consegnati mani e piedi al ‘vicino’, che negli ultimi anni è sempre più ‘verde’ (leghista e bramoso d’autonomia). Mentre noi siamo sempre più ‘al verde’, e la politica locale guarda alle nostre dimostrazioni di sudditanza con torpore e acquiescenza indicibili... Vien da pensare ai 16mila friulani truffati dalle banche venete e all’arroganza con cui sono stati negati i loro diritti, come pure alle migliaia di ettari di Prosecco che hanno silenziosamente soppiantato i vitigni autoctoni nell’illusione di un facile e rapido arricchimento che rischia di rivelarsi una vera e propria ‘bollicina’. Vien da pensare alla pervicacia con cui il Veneto ha sempre tentato di annientare o fagocitare i porti e aeroporti della nostra regione e a come nelle ultime settimane è riuscito a mettere le mani su Autovie, che oggi sono Venete per davvero visto che presidente e vice sono due big d’oltre Piave come Maurizio Paniz e Tiziano Bembo. Anche qui il Friuli ha pagato (2,1 miliardi di euro per la terza corsia) e il Veneto incassa la governance: chapeau!!



Vien da pensare che per sottrarsi all’Agenzia dei pagamenti per l’agricoltura nazionale (Agea) il Friuli ha pensato di afidarsi a uella del eneto anic costituirne una propria. E che alle cliniche venete la sanità friulana ha aperto un canale preferenziale soprattutto rispetto ad alcuni interventi chirurgici (l’ortopedia, ad esempio) su cui qui ci siamo volontariamente ‘disimpegnati’. Vien da pensare che la politica turistica del Friuli-Venezia Giulia è ormai sbilanciata sul brand lto driatico ce tolie oni specificit a Lignano e Grado e ci fa diventare ormai l’ottava provincia del Veneto. Se leggendo queste poche righe non vi è venuto un brivido lungo la schiena, allora domenica 7 giugno siete pronti a festeggiare i 600 anni dall’annessione, come vi chiede il Luogotenente Fedriga che il Doge Zaia ha istruito a dovere. Sarà come rivedere un film dellorrore andato in onda per anni. a se vi serve un esorcista, non chiamate il Vescovo: il Veneto ci ha prestato anche quello…