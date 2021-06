Fine dell'occupazione jugoslava, il ritorno di Monfalcone all’Italia

“75° di fine occupazione jugoslava. Ritorno di Monfalcone all’Italia” è il titolo di una conferenza online in programma sabato 12 giugno alle 18, sulla pagina Facebook Monfalcone Eventi, promossa dal Comune di Monfalcone, rappresentato dall’Assessore alla Cultura, Luca Fasan. Relatori: dott. Mauro Steffè, Cav. Uff. Giovanni Guarini, Alberto Vittorio Spanghero.



La conferenza tratta dei tragici eventi avvenuti a Monfalcone e mandamento, con arresti, uccisioni, deportazioni, infoibamenti, sin dal 1943, ma soprattutto nel 1944-1945 a fine guerra, compresi i 40 giorni di occupazione delle truppe titine, fino al ritorno di Monfalcone all’Italia nel 1947.



Oltre a descrivere le vicende, personaggi, vittime e carnefici, si giunge a un quadro ancora sconosciuto, avvolto nel mistero, ad oggi raccontato in chiave diversa dai reali accadimenti che ancora dividono sulla questione, grazie alle varie testimonianze, che hanno contribuito a chiarire cause di certi orrori. Un muro di omertà dovuto anche ai silenzi diplomatici sia italiani, che jugoslavi e internazionali di parte alleata.