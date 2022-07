Fine settimana di esercitazioni per la Protezione civile

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il programma di esercitazione di Protezione civile in emergenza che si svolgerà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 luglio nel territorio di Tramonti di Sopra. “Le esercitazioni – dichiara il Sindaco Jessica Canton - sono di fondamentale importanza sia per mantenere la piena operatività del gruppo dei volontari, che per verificare e perfezionare i metodi di lavoro".

Il programma prevede la simulazione di sette scenari di emergenza, tra cui eventi atmosferici straordinari causati da abbondanti piogge, accompagnate da forti raffiche di vento. Si sono creati smottamenti e frane che necessitano di interventi di sgombero e ripristino dei collegamenti. Alcune abitazioni, a seguito dell’intasamento delle tubature di scarico, presenteranno gli scantinati allagati, rendendo necessario un tempestivo intervento di svuotamento degli stessi con delle motopompe.

“L’Obiettivo – continua Canton – è addestrare e preparare le squadre ad intervenire nelle zone colpite, mettendo alla prova le capacità e le duttilità operative, con gruppi provenienti da realtà diverse, in territorio diverso dal proprio quale quello montano, dove i volontari devono far interagire comportamenti, esperienze e competenze differenti. Inoltre, questa esercitazione ha lo scopo anche di aumentare la capacità di integrazione tra i volontari stessi con la comunità che li ospita. Il nostro gruppo comunale di Protezione Civile – conclude il Sindaco Canton - è tra i più numerosi della regione Friuli Venezia Giulia e in questi anni ha dato dimostrazione di tempestività ed efficienza, non solo nei momenti di emergenza. I nostri volontari vanno ringraziati calorosamente per la loro disponibilità a servizio della nostra comunità".