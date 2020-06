Fino a 95mila euro per i centri estivi a Pordenone

Il Comune di Pordenone accresce il proprio sostegno ai punti verdi, mai tanto attesi come quest’anno. Il sindaco Alessandro Ciriani, in collaborazione con l’assessore al bilancio Maria Cristina Burgnich, ha infatti deciso di incrementare i contributi per i centri estivi organizzati da parrocchie, associazioni e altri enti. Il fondo passa da 45 mila a 95 mila euro.

"Una volta avviate le attività – spiega il sindaco – i gestori dei punti verdi potranno utilizzare i contributi per abbassare la retta o per ampliare il numero di bambini e ragazzi accolti. E’ un aiuto importante. Oltre ai 165 mila euro per i punti verdi comunali, che permette di mantenere invariate le già contenute tariffe, aumentiamo più del doppio le risorse per gli altri centri estivi. I nostri fondi si affiancheranno a quelli statali, di cui però non si hanno ancora dettagli".

Il supporto ai punti verdi rientra nel pacchetto di aiuti varato dall’Amministrazione comunale per famiglie e imprese in seguito all’emergenza covid. Una serie di misure per un totale di oltre 3 milioni tra sgravi di tributi locali, sostegni economici per scuola e sociale e altri provvedimenti.