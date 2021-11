Fiocchi rossi in piazza a Monfalcone per dire no alla violenza sulle donne

In preparazione alla giornata del 25 novembre dedicata alla violenza sulle donne il Comune di Monfalcone organizza, domani – 24 novembre – un momento di incontro in Piazza della Repubblica a partire dalle ore 12. Saranno distribuiti i simbolici fiocchi rossi da indossare per ribadire il No alla violenza contro le donne.



Alle ore 13, insieme alle donne presenti, verrà realizzata una fotografia davanti al Comune, per esprimere il sentimento e la volontà di contrastare ogni forma di Violenza nei confronti della donna. Il fiocco è stato inviato nei giorni precedenti dall’Assessore alle Pari Opportunità Giuliana Garimberti a tutte le Consigliere e le dipendenti del Comune.



“La foto sarà diffusa sui social e sulla stampa come messaggio tangibile di impegno collettivo su una questione ancora così attuale” comunica l’Assessore Giuliana Garimberti che sarà domani in piazza assieme alla consigliera Suzana Kulier. La ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne rappresenta un momento importante di denuncia e riflessione su una tematica che continua, purtroppo, a manifestarsi nella nostra società e che vede le donne ancora vittime di sopraffazione e di violazione dei diritti umani.



"Una modalità simbolica ma costruttiva per essere sempre presenti su una tematica sulla quale l'attenzione non deve mai cadere e anzi bisogna impegnarsi per trovare nuove strategie di prevenzione e per sostenere le donne che vivono questa terribile tragedia", ha commentato il Sindaco Cisint.