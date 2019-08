Fisarmoniche in montagna a Ferragosto

Giovedi 15 agosto, a partire dalle 13, presso il grande Tendone allestito in Località Volgielos a Sigilletto di Forni Avoltri si svolgerà la 8° Rassegna Internazionale FisarmonicistiAlpe-Adria , appuntamento da non mancare per gli appassionati della musica e di fisarmonica.

Come nelle precedenti edizioni vedrà esibirsi sul palco i Virtuosi dello strumento provenienti oltre che dal Triveneto, da Austria, Slovenia, Croazia e Francia. A presentare la manifestazione sarà come da tradizione Luigino Squalizza.

Dalle ore 17 la festa proseguirà con il gran ballo sul brear in compagnia delle fisarmoniche.