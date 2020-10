Fisica o virtuale? Come saranno le fiere del futuro?

Il comparto fieristico è stato tra quelli maggiormente penalizzati dall’emergenza Covid ed è stato anche quello a cui si è posto mano per ultimo. 71 manifestazioni posticipate (tra nazionali e internazionali) e 22 fiere cancellate che si traduce in circa 200.000 espositori, 20 milioni di persone, 60 miliardi di euro di giro d’affari e circa il 50% delle esportazioni delle imprese espositrici. Sono numeri importanti, che destano motivi di preoccupazione.

Le fiere rappresentano una leva strategica della politica economica e industriale e per molti sono un’occasione irrinunciabile. Quali soluzioni trovare per poter recuperare le mancate opportunità e affrontare i cambiamenti che la pandemia ha accelerato? Il processo di adattamento delle fiere all’attuale contesto caratterizzato dall’emergenza Covid-19 ha portato alla trasformazione di numerosi eventi tradizionalmente fisici in fiere digitali, o alla nascita di iniziative digitali-virtuali all’interno delle manifestazioni “classiche” con lo scopo di ampliare i rapporti commerciali.

Domani (martedì 6 ottobre) a Casa Moderna, nel workshop delle 17 nell’area eventi del padiglione 6, si analizzeranno le potenzialità del digitale nelle fiere e negli eventi e l’importanza della ”fisicità” delle manifestazioni fieristiche che, seppur in forme rinnovate, mantengono inalterato il fascino e l’emozione del contatto tra persone e con i prodotti “dal vivo”.

L’incontro, che sarà anche presentazione della Digital Virtual Area / Casa Moderna Moves Into The Future fruibile dai visitatori della fiera, intervengono Lucio Gomiero, amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere e direttore generale di PromoturismoFvg, Roberto Lizzi, Direttore Commerciale Snaidero, Fabio Passon, presidente Comitato Giovani Imprenditori della Cciaa Pn Ud, e Fabio Turchini, Presidente Eupragma Srl. Introduce e modera i lavori il giornalista Michele Scozzai.

Nell’agenda Casa Moderna di domani 6 ottobre anche dalle 15 alle 15.20 sala eventi padiglione 6 Future Forum 2020. Il domani inizia oggi: Nuovi mercati e rotte commerciali; sul webwall una puntata del nuovo format televisivo di FF su Telefriuli con cui la Camera di Commercio di Udine e Pordenone traccia gli scenari futuri dell’economia e della società regionale.

Alle 18.30, sempre nell’area eventi del padiglione 6, si svolgerà il primo degli appuntamenti “I sapori dell’autunno” realizzati in collaborazione con PromoturismoFvg: si parte con la presentazione de “La Nuova Cucina” con Walter Filiputti per sentire che sapore ha il futuro. Un assaggio delle cene-laboratorio firmate dagli chef del Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori e da 20 giovani promesse, organizzate nei 20 ristoranti del Consorzio dal 3 settembre al 29 ottobre. Show cooking a cura del ristorate Costantini di Collalto di Tarcento che propone sfoglia di polenta con tartare di cervo e mostarda di uva fragola con Saporito del Natisone e Pinot nero in abbinamento.

La partecipazione a questi appuntamenti e a tutti gli eventi in programma durante Casa Moderna, aperta fino all’11 ottobre, è gratuita previa registrazione online su www.promocoasamoderna.it che prevede l’ingresso gratuito da lunedì a giovedì e l’ingresso a 3 euro da venerdì a domenica.