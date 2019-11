Fiume Veneto, 1,5 milioni per il nuovo argine

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato l’avvio dell’iter per la realizzazione dell’arginatura di contenimento delle acque di piena del fiume a difesa del capoluogo. “Il 17 ottobre il direttore del Servizio difesa del suolo della direzione centrale ambiente ed energia, delegato dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha approvato l’aggiornamento del progetto preliminare dell’opera, in seguito ad alcune richieste di modifica avanzate dall’amministrazione comunale”, spiega il vicesindaco Roberto Corai.

“L’intervento, per un importo complessivo di 1,5 milioni, è in capo alla Regione e rappresenta il completamento e l’integrazione del piano complessivo contro il dissesto idrogeologico deliberato in seguito all’alluvione del 2005 e in parte già realizzato negli scorsi anni. Saranno sistemati e costruiti nuovi argini lungo la sponda sinistra del Fiume, nell’area compresa tra via Piandipan e il Mortol. E’ necessario operare alcuni espropri per poter realizzare anche una strada utile al transito delle macchine operatrici per poter garantire l’accesso ai fini manutentivi delle sponde che ad oggi non ci sono”, prosegue Corai.

“Lungo la sponda destra saranno rifatti gli attuali parapetti accanto al marciapiede a borgo Fiume Piccolo: i nuovi saranno predisposti con paratie amovibili, che fungeranno anche da argine, da posizionare in caso di eventi eccezionali, a salvaguardia delle abitazioni e degli edifici. Dopo aver espletato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), andremo ad approvare la variante urbanistica necessaria al vincolo espropriativo e propedeutica all’approvazione del progetto definitivo”, conclude Corai.