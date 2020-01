Fiume Veneto, 18 opere nel piano triennale

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche. "Accanto ai lavori avviati nel 2019 e in corso di progettazione, di appalto o realizzazione, sono state inserite, per l'annualità 2020, dieci nuove opere pubbliche, cinque per l’anno 2021 e tre nel 2022. "Tra gli altri, nel 2020 partirà la progettazione del secondo stralcio della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, i lavori del secondo lotto dell’adeguamento del campo sportivo di Bannia, inizialmente previsti nel 2021 e anticipati di un anno, la progettazione per la sistemazione di via Ghetti, un ulteriore ampliamento del cimitero di Fiume Veneto e il secondo stralcio di asfaltature di strade diverse", spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Roberto Corai.

"In tema di edilizia scolastica, nel triennio si segnalano gli interventi di adeguamento sismico sulla scuola secondaria di Fiume Veneto, il cui primo lotto è prossimo all'appalto, oltre alla messa a norma ed efficientamento energetico del plesso di Cimpello", continua Corai. "Tra le novità introdotte nel 2020 il completamento della pubblica illuminazione di via Tavella, la riqualificazione di percorsi e parchi naturalistici e il partenariato pubblico-privato per la gestione dell’energia e della pubblica illuminazione, la cui gara è in fase di avvio, che prevede un investimento pari a 2,5 milioni di euro a carico del privato per interventi di efficientamento e messa a norma degli edifici comunali".

"Per gli investimenti del 2020 sono stati stanziati circa 7 milioni, già finanziati, mentre il piano triennale sfiora i 15 milioni. Ciò è stato possibile grazie a un’attenta gestione delle finanze comunali, oltre alla costante ricerca di finanziamenti regionali e statali che la nostra amministrazione ha saputo mettere in campo con successo", prosegue il vicesindaco.

"Purtroppo la burocrazia in tema di lavori pubblici negli ultimi anni ha determinato un'inutile complicazione degli iter, con un allungamento dei tempi di realizzazione: per questo motivo il 2019 è stato un anno dedicato in gran parte alle progettazioni e autorizzazioni, mentre il 2020 vedrà l’avvio di molteplici cantieri, così come accadrà anche nei prossimi anni", conclude Corai.