Fiume Veneto: 63mila euro per attività sportive e culturali

La giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato l’assegnazione dei contributi ordinari, per l’anno 2019, alle associazioni sportive e culturali.



Fiume Veneto è un comune particolarmente ricco di sodalizi che svolgono la propria proficua e benemerita attività nei settori del sociale, della cultura, dello sport e del tempo libero, realtà associative di cui l’Amministrazione Comunale vuole sostenere l’operato, sia attraverso l'appoggio morale e promozione, che attraverso degli aiuti economici sotto forma di contributi ordinari e straordinari.



Tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal consiglio comunale, dell’avvenuta iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, dei parametri per la ripartizione riportati nella delibera di apertura dei termini delle domande, delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili, è stato formato il piano di riparto dei contributi che andrà a distribuire 31mila 570 euro per attività ricreative e sportive e 32mila 200 euro per attività culturali.



Alcune new entry quest’anno tra i beneficiari: ASD Chions Fiume Volley e ASD Fiume in corsa.



Oltre ai contributi ordinari, durante il 2019 ne sono stati assegnati anche alcuni straordinari a sostegno di singole attività e progetti: alla Pro Loco Fiume in Festa € 8.100 per il “Carnevale sotto le Stelle 2019”, all’Associazione Cantiere Lettura €2.500 per il progetto “Scuole di Fiume Veneto: cent’anni di storia”; alla A.S.D. Libertas € 600 per l’iniziativa “40 anni fa, la Serie A”; all’A.S.D. Gruppo Ciclistico Bannia € 9.000 per l’organizzazione della manifestazione ciclistica “Meeting regionale 2019”, tenutasi a Fiume Veneto nel mese di luglio.