Fiume Veneto aderisce al progetto Plasticfree

La plastica è un materiale tanto utile quanto dannoso per l’ambiente, oltre a rappresentare un costo che pesa direttamente nelle tasche dei cittadini per la sua raccolta e smaltimento.

Il Comune di Fiume Veneto ha avviato un progetto, grazie all’ottenimento di un contributo regionale di circa € 7.000 a cui sono stati aggiunti anche fondi comunali, con l’obiettivo di sensibilizzare, in particolare le giovani generazioni, la riduzione dei rifiuti in plastica .

Gli erogatori d’acqua sono solo il primo passo del progetto #platicfree promosso dal comune di Fiume Veneto: diverse saranno le iniziative diinformazione e sensibilizzazione sui comportamenti da adottare per la riduzione dell’utilizzo dei prodotti in plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, di promozione dei comportamenti virtuosi e buone pratiche. Vogliamo sensibilizzare i nostri ragazzi, attraverso strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, ad esempio attraverso la realizzazione di video che raccontino la storia di alcuni rifiuti di plastica gettati in luoghi caratteristici del territorio fiumano e la loro permanenza attraverso le stagioni. Appena il Covid-19 lo permetterà, verrà programmata una giornata divulgativa, in cui verranno proposte attività che, in forma giocosa e interattiva, spazieranno dalla lettura delle etichette da abbigliamento, al riconoscimento dei vari tipi di plastica attraverso i simboli, alla sperimentazione della presenza delle microplastiche nei cosmetici da risciacquo, agli approfondimenti sul ruolo degli pneumatici nell’ambiente.