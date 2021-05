Fiume Veneto, al via al piano asfaltature

Sono iniziati in questi giorni i lavori di asfaltatura di alcune strade ex-provinciali in territorio di Fiume Veneto da parte di Friuli Venezia Giulia Strade.



“La scorsa settimana – interviene il vicesindaco Roberto Corai - sono stati riasfaltate via Trento, nel tratto tra la sede degli Alpini e la rotonda della farmacia, via Piave a Bannia, tra la piazza della frazione e l’incrocio con via Palazzine di Sopra, oltre ad alcuni tratti in via Trieste e via Nino Bixio. Nei prossimi giorni è previsto il rifacimento del manto stradale di due tratti della SP6, sempre a Bannia in via Manzoni e in via Costantini, e a Praturlone in Corso Italia. Sempre prima dell’estate, sarà il turno di viale della Repubblica nel capoluogo e di tratti di via Leopardi, via Mazzini e via Pascoli a Cimpello.



Per quanto concerne gli interventi di competenza comunale, è già stato consegnato il cantiere per l’asfaltatura di via Vespucci e laterali – si attende un periodo di stabilità metereologica per avviare i lavori – mentre con giugno verrà affidato l’appalto per l’intervento in piazza a Praturlone, che prevede la ricalibratura della sede stradale e la stesura di asfalto ad alta aderenza, opera che riteniamo possa risolvere definitivamente la problematica di uscite di strada con fondo scivolso.



Purtroppo quest’anno la primavera sembra proprio non volere arrivare: il maltempo a giorni alterni e le basse temperature di questo 2021 stanno creando rallentamenti e non pochi impedimenti nella pianificazione degli interventi di stesura dei nuovi manti stradali. Non possiamo che avere pazienza e confidare nell’equilibrio del meteo e della natura.”