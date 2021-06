Fiume Veneto, approvate le tariffe della Tari

Il Consiglio Comunale di Fiume Veneto ha approvato giovedì 24 giugno alcune modifiche al regolamento e deliberato le tariffe 2021 della Tassa Rifiuti (TARI), comprensive delle riduzioni a sostegno delle imprese insediate nel territorio.

A partire dallo scorso anno, le disposizioni introdotte dalla legge n.205 del 2017 assegnano all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati. Ciò significa che il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non è più soggetto al rapporto commerciale diretto tra il comune di Fiume Veneto e il gestore Ambiente Servizi spa, ma è ARERA ad approvare i piani economico-finanziari su base sovracomunale e comunicare agli enti locali quanto dovranno riconoscere alla società.

“Dopo l’aumento deciso da ARERA nel 2020 – dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol –, anche per il 2021 ci è stato comunicato un incremento di complessivi € 53.000 del costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nella stessa seduta, abbiamo deciso di mantenere le agevolazioni comunali del 30% sullo svuotamento del secco non riciclabile per i nuclei famigliari che hanno al loro interno bambini di età inferiore ai 3 anni o soggetti incontinenti, del 30% sull’intera tariffa per i residenti con disabilità e dell’esenzione totale delle famiglie in condizioni di accertata indigenza, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune. Esenti dalla TARI anche le scuole paritarie e le associazioni sportive e culturali.