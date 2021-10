Fiume Veneto, approvati i lavori nella palestra di Bannia

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione della palestra di Bannia. I lavori prevederanno il rifacimento della copertura, gravemente danneggiati in seguito all’eccezionale grandinata dello scorso 1 agosto. La palestra, inagibile da allora, vedrà anche la bonifica e rimozione dell’amianto presente e il rifacimento del parquet, sollevato in più punti a causa delle infiltrazioni d’acqua.



“Il costo totale dell’intervento - dichiara il vicesindaco Roberto Corai- è pari a € 225.000 ed è finanziato per € 25.000 con fondi comunali e per € 200.000 da un contributo erogato dal Ministero dell’Istruzione che siamo riusciti ad ottenere in tempi record. Nei prossimi giorni verrà espletata la procedura di appalto con l’obiettivo di terminare i lavori entro il 2021, in modo da restituire alla disponibilità della scuola primaria e delle associazioni l'edificio.



Per dare comunque continuità al servizio doposcuola e all’ASD Basket Fiume, che ormai da due anni svolge presso la palestra di Bannia il progetto “Basket School”, che consente ai bambini iscritti alla scuola primaria di praticare attività sportiva, è stato organizzato un servizio temporaneo di trasporto scolastico per portare gli alunni presso il Palazzetto dello Sport di Fiume Veneto.”Sempre in tema di infrastrutture sportive, il Consiglio Comunale di giovedì 30 settembre ha approvato lo stanziamento di € 85.000 per il secondo stralcio della sistemazione del centro sportivo di Bannia, che vedrà la sistemazione e riasfaltatura dell’area esterna, la sostituzione di gazebi e recinzioni danneggiate dallo scorso maltempo e il rifacimento dell’illuminazione del campo di allenamento.“L’attenzione verso il mondo dello sport, non solo per le discipline più popolari, è uno degli obiettivi fondamentali del nostro programma di mandato amministrativo”.