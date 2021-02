Fiume Veneto, approvato il bando per la riduzione dei canoni di locazione

In esecuzione alla delibera della Giunta Comunale di Fiume Veneto di lunedì 22 febbraio scorso, è stato indetto il bando per l’erogazione di contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, relativi agli affitti pagati nell’anno 2020.



Si tratta di un intervento previsto da leggi nazionali e regionali a favore di famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione di un alloggio di proprietà sia pubblica che privata, ad esclusione di quelli di Edilizia Residenziale Pubblica (ATER).