Fiume Veneto, approvato il progetto per piazza Marconi

La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto esecutivo del completamento del quinto lotto dei lavori di riqualificazione di piazza Marconi, opera per complessivi 252.000 euro, finanziati per 90.000 con fondi comunali, 70.000 con un contributo GSE e 92.000 con economie su un vecchio mutuo del 2012 sostenuto da contributo regionale che, se non utilizzato in toto, si sarebbe dovuto restituire.

“L’intervento – dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici e viabilità Roberto Corai – è stato oggetto di studio di fattibilità nel 2019, con l’obiettivo di riordinare parcheggi e pista ciclabile in piazza Marconi nel capoluogo, lungo il tratto che va dalla rotatoria al ponte sul fiume. L’opera permetterà la messa in sicurezza dei ciclisti e pedoni e anche di risolvere definitivamente la questione della proprietà della sede stradale, ad oggi ancora parzialmente privata. Verranno sostituiti gli arredi di separazione tra pista ciclabile e i parcheggi longitudinali, mentre le attuali fioriere lungo il porticato saranno modificate realizzando delle sedute. Con il progetto esecutivo approvato lunedì scorso abbiamo voluto accogliere anche alcuni suggerimenti giunti dall’opposizione, dopo l’esame degli elaborati, presentati in commissione lavori pubblici nel 2020 e 2021”.

Gli uffici potranno ora espletare la gara d’appalto, i lavori inizieranno indicativamente in estate per una durata di circa 90 giorni. L’area di cantiere sarà limitata al perimetro di intervento, minimizzando i disagi e permettendo la fruibilità del porticato che rimarrà aperto.

“Con un successivo intervento – conclude Corai - rientrante nel piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) che il consiglio comunale ha approvato lo scorso aprile e per il quale la regione ha recentemente accolto la richiesta di contributo avanzata dal comune di Fiume Veneto, si adegueranno anche i passaggi pedonali alle due estremità.