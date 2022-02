Fiume Veneto, asfaltature per 490mila euro in due anni

Prosegue la programmazione delle manutenzioni delle strade comunali del comune di Fiume Veneto, destinatario a tale scopo anche di un ulteriore contributo di 60mila euro per il 2022 e 30mila euro nel 2023 da parte del Ministero dell’Interno.



“Sono numerose – dichiara il vicesindaco Roberto Corai - le asfaltature di strade comunali previste nel 2022-23. Appena le temperature lo permetteranno, partiremo con corso Italia e piazza San Giacomo a Praturlone e di una laterale di via Piave a Bannia. Nel frattempo si sta concludendo la progettazione per il rifacimento di alcuni tratti di via Nazario Sauro a Bannia, via Giovanni XXIII a Fiume Veneto e di via Volta a Pescincanna, dell’incrocio tra via Palazzine di Sopra e via Piave. Con la successiva opera prevista per la primavera del 2023, sarà sistemata definitivamente la banchina di via Molino a Bannia, riasfaltati tratti di via Bando a Praturlone, di via Leopardi a Cimpello e dell’incrocio tra via Verdi e via Praderoni a Fiume Veneto.



Con il contributo del Ministero andremo a sistemare alcuni tratti di marciapiedi esistenti, che con il tempo si sono deteriorati o sollevati a causa di radici degli alberi, come quelli in piazza San Tommaso a Cimpello. Un investimento complessivo di 490mila euro in due anni, a cui si aggiungono le manutenzioni ordinarie, gli interventi puntuali su alcune buche e la segnaletica orizzontale e verticale."



Conclude Corai: "Dopo le asfaltature del 2021 che hanno coinvolto alcune strade regionali (viale della Repubblica, via Trento, via Piave, via Costantini, Via Leopardi, via Carducci, via Pascoli), con questi interventi contiamo di recuperare entro il prossimo anno tutto il ritardo nella manutenzione strutturale delle strade di proprietà comunale che si era accumulato fino al 2018, mettendo a disposizione della comunità strade sicure e decorose.”