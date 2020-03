Fiume Veneto attiva i canali Telegram e Whatsapp

Il comune di Fiume Veneto ha attivato i canali Telegram e Whatsapp a beneficio della cittadinanza, per ricevere su smartphone o tablet le principali informazioni di pubblica utilità, avvisi ed aggiornamenti su eventi e notizie dal territorio di Fiume Veneto.



Tutte le info per iscriversi sono disponibili consultando questa pagina https://www.comune.fiumeveneto.pn.it/vivere-la-città



La comunicazione è unidirezionale dal Comune al cittadino. Gli strumenti non possono essere utilizzati per chiamate, messaggi o segnalazioni, a cui questo servizio non risponde.

Per queste comunicazioni utilizzare gli altri mezzi messi a disposizione dell'ente: telefono, email, servizio di segnalazioni on line (SOL), social media.