Fiume Veneto, avanti il cantiere per la scuola media Dante Alighieri

Il Comune di Fiume Veneto ha ottenuto un nuovo contributo pari a 1.750.000 euro per il finanziamento della demolizione e ricostruzione del III lotto della scuola secondaria ‘Dante Alighieri’.

“La vigilia di Natale – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton - è giunta in municipio la nota congiunta del Dipartimento per la Programmazione Economica e il Ministero dell’Economia e Finanze che ufficializza l’assegnazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. Siamo molto soddisfatti, anche considerato che sono stati solo sei gli interventi approvati riguardanti le scuole del Friuli Venezia Giulia: il nostro è il risultato di un ottimo lavoro di squadra tra il Comune, l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture guidato da Graziano Pizzimenti e i Ministeri competenti alla ricerca di tutte le fonti disponibili, siano regionali, ministeriali o europee. Ciò ha consentito di oggi di ottenere, per i 4 lotti della didattica, complessivamente 5.900.000 euro, a cui si aggiunge circa un milione dalle casse del comune".

Il nuovo edificio guarderà anche alla sostenibilità: costruito con una tecnologia biocompatibile, attraverso pannelli prefabbricati in legno di abete derivante da coltivazioni reimpiantate, sarà a consumo energetico quasi pari a zero (NZEB, acronimo di Nearly Zero Energy Building) minimizzando i consumi e l’impatto nocivo sull'ambiente.

“Nonostante tutti i rallentamenti dovuti alla pandemia, alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e all’aumento dei prezzi, stiamo procedendo - conclude Canton - verso l’obiettivo di un nuovo plesso scolastico in tempi rapidi, con il primo lotto in fase di ultimazione del cappotto esterno, il secondo già cantierato e l’iter progettuale del terzo e del quarto in partenza all’inizio dell’anno nuovo. Un risultato impensabile solo due anni fa, quando emerse la necessità di ricostruire la scuola secondaria”.