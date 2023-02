Fiume Veneto, avanza il cantiere per la nuova scuola media

Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di costruzione della nuova scuola media di Fiume Veneto. A un anno dalla posa della prima pietra, i lavori del secondo lotto sono in dirittura d’arrivo, mentre si sta concludendo la progettazione esecutiva del terzo e quarto lotto, che comprendono tutte le rimanenti aule, i laboratori e gli uffici didattici.

“Dopo la pandemia – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, dopo le difficoltà di reperimento delle materie prime e di aumento dei prezzi che abbiamo dovuto affrontare e risolvere nei mesi scorsi, prosegue secondo programma la demolizione e costruzione della nuova scuola media di Fiume Veneto. Il progetto si sviluppa in 6 lotti, per un nuovo immobile di circa 3000 metri quadri, con una mensa dedicata e un nuovo auditorium da circa 300 posti. La demolizione e ricostruzione per lotti consente un regolare svolgimento delle lezioni, senza costringere gli studenti a utilizzare i container come aule".

"Il primo lotto, relativo alla palestra, è concluso, il secondo riguardante le prime 6 nuove aule si sta concludendo. Presumibilmente dall’estate, si procederà alla demolizione e ricostruzione del resto dell’edificio. Anche la progettazione della mensa e del refettorio, finanziata recentemente con 1 milione di euro dal Pnrr, è stata affidata. L’ultimo step è rappresentato dal nuovo auditorium, struttura che Fiume Veneto attende da sempre e che sarà fruibile non solo dalla scuola, ma anche dalla cittadinanza per convegni, spettacoli, teatro".

"Il valore complessivo dell’opera – conclude Canton - è di circa 10 milioni di euro, finanziati per 7,5 milioni da contributi regionali, statali e Pnrr che abbiamo saputo ottenere grazie all’efficace tenacia della giunta e degli uffici nel cercare e farsi trovare pronti quando le opportunità si sono presentate".