Fiume Veneto, bando per gli incentivi allo studio

Con l’approvazione della Giunta Comunale di Fiume Veneto, si sono aperti i termini del bando per l’assegnazione di incentivi allo studio per gli studenti delle scuole secondarie.

Si tratta di un premio rivolto agli studenti che si sono particolarmente distinti per impegno e risultati conseguiti al termine della scuola secondaria di primo e secondo, per stimolare ed accrescere l’interesse a conseguire un più elevato livello di formazione culturale e professionale.

L’elemento di valutazione verte sul solo rendimento dell'anno scolastico appena concluso, prendendo in esame unicamente il giudizio al termine del ciclo di studi. Tutti gli studenti che avranno conseguito i 10/10 per la scuola secondaria di primo grado o i 100/100 per quella di secondo grado, potranno ottenere la borsa di studio, con un ulteriore premio per chi ha conseguito la lode. La somma verrà erogata senza vincolo di spesa, con un massimo di 500 euro per ogni studente.

Lo studio, la scuola e l’istruzione sono senza alcun dubbio uno strumento essenziale in una società, per migliorare la qualità della propria vita e della comunità e come mezzo di affermazione personale. Questa iniziativa ha proprio l’obiettivo di premiare non solo la frequenza scolastica, ma anche l’impegno e i risultati raggiunti.

