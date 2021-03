Fiume Veneto, barriere antirumore a Cimpello e Praturlone

Via libera da parte di Autovie Venete al progetto esecutivo relativo agli interventi di contenimento e abbattimento del rumore lungo la A28, che interesserà anche il territorio di Fiume Veneto.



“Si tratta dell’installazione di barriere – dichiara il consigliere comunale del gruppo Flumen Alessandro Zannese - per la mitigazione e il contenimento del rumore generato dall’autostrada in prossimità delle abitazioni, opera che attende da molti anni la realizzazione e che grazie all’interesse dell’assessore Graziano Pizzimenti sta finalmente vedendo la luce. Fiume Veneto è uno dei 12 comuni coinvolti nel progetto che nel nostro territorio interesseranno alcuni tratti nelle frazioni di Praturlone e Cimpello".



"Alla definizione precisa di queste opere di mitigazione si è giunti grazie a uno studio acustico di dettaglio che ha tenuto conto di una serie di parametri quali gli attuali flussi di traffico e quelli previsti in futuro, tipologia di pavimentazione stradale e la presenza di aree verdi che già di per se contribuiscono a diminuire la propagazione del rumore. In questa fase è stato attivato con gli enti locali un confronto diretto prima di procedere con gli interventi veri e propri, previsti nel 2022. E’ una buona notizia attesa da tempo - conclude Zannese - che permetterà a chi risiede a ridosso dall’arteria autostradale una maggiore tranquillità e qualità della vita.”