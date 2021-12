Fiume Veneto completa il 'percorso vita'

Il Comune di Fiume Veneto ha ottenuto un contributo di 23.000 euro, a valere su un bando regionale per aree destinate allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta.

“Abbiamo partecipato al bando – dichiara il vicesindaco Roberto Corai - presentando un progetto per il completamento del ‘percorso vita’: realizzato nel 2005, si sviluppa lungo un tracciato confinante con i campi calcio e il bocciodromo comunale, un percorso di circa 700 metri costituito da un sentiero per la corsa e da 16 piazzole per gli esercizi ginnici. Con questo intervento realizzeremo l’impianto di illuminazione lungo tutto il percorso, per renderlo più sicuro e fruibile anche di sera".

"Il completamento del percorso vita rappresenta un altro tassello che va inserirsi di un programma più ampio di interventi di potenziamento delle strutture per le pratiche sportive che abbiamo portato avanti in questi anni.Il Polisportivo Comunale di via Verdi – conclude Corai – è, infatti, già dotato di impianti ed attrezzature per il calcio, il tennis, l’atletica, il gioco delle bocce; con l’amministrazione Canton sono stati realizzati ex-novo anche un campo sintetico per il calcio e il rugby e una pista per Ciclocross e Mountain Bike, da poco terminata in vista dello svolgimento dell’ottava prova del Trofeo Triveneto di Ciclocross in programma domenica 12 dicembre".