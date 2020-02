Fiume Veneto, completati lavori per il Centro Alpini

Si sono conclusi, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, i lavori di riqualificazione e sistemazione della copertura del centro ricreativo della sede degli Alpini di Fiume Veneto. "Siamo intervenuti con il rifacimento completo della copertura, che da tempo lamentava infiltrazioni e presenza di amianto", spiega Roberto Corai, vicesindaco con delega ai lavori pubblici. "In tempo per la 'crostolata', organizzata dal gruppo delle penne nere, ora la struttura è finalmente sicura e moderna".

"Si tratta di un’opera attesa da qualche anno che l’amministrazione Canton ha fortemente voluto inserire nel piano delle opere pubbliche fin dal suo insediamento. In aggiunta a 9.500 euro di fondi comunali, abbiamo ottenuto, con la legge 58/2019, un contributo di 90.000 euro dal governo giallo-verde: è stato possibile addirittura realizzare l’intervento con un anno di anticipo rispetto al cronoprogramma originario", conclude Corai.