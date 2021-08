Fiume Veneto concede la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto

Su proposta del Consigliere Capogruppo della Lega Nord Roberto Viera, il Consiglio Comunale di Fiume Veneto, durante la seduta dello scorso 29 luglio, ha deliberato il conferimento della Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto”.



“Abbiamo voluto conferire la Cittadinanza Onoraria di Fiume Veneto al milite ignoto – spiega Roberto Viera - sia per onorare i tanti caduti in campo di battaglia, sia per dare anche il nostro contributo alle celebrazioni del centenario della tumulazione del valoroso soldato ignoto, simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti durante il primo conflitto mondiale.”



"Proprio in vista del Centenario, il Comune di Fiume Veneto, covid permettendo, si adopererà per le iniziative utili a celebrare uno tra i simboli più importanti del secolo.

Ringraziamo - conclude Viera - tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione che hanno sostenuto la proposta, sebbene ci saremmo aspettati che il consiglio comunale si esprimesse all’unanimità: con rammarico dobbiamo registrare ancora una volta i distinguo del gruppo di centrosinistra ‘Fiume Futura’ che non ha ritenuto di votare favorevolmente una delibera dall’importante valore simbolico.”